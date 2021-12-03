بالتفصيل… اسعار الذهب والفضة في ليبيا اليوم الجمعة 3 ديسمبر 2021

فيما يلي اخر تحديث لأسعار الذهب والفضة في العاصمة طرابلس (اليوم الجمعة ) 2021/12/3 وتشمل الكسر والجديد والمستمل و المسبوك:

اسعار الذهب اليوم في ليبيا

سعر الذهب المسبوك =212 دينار للجرام

سعر الذهب الكسر عيار 18 ب207 دينار

سعر الذهب الكسر عيار 21 ب241.5 دينار

سعر الذهب الكسر عيار 22 ب252.8 دينار

سعر كسر الذهب عيار 24 ب276 دينار

اسعار الليرة الذهب في ليبيا

سعر الليرة الذهب عيار 21 وزن 8 جرام كسر ب1،928 دينار

سعر الليرة الذهب 21 وزن 8 جرام جديدة ب2،600 دينار

اسعار الذهب الجديد في ليبيا

سعر الذهب الجديد عيار 18 من 275 دينار وحتى 300 دينار.

سعر الذهب الجديد عيار21 من 315 دينار وحتى 340 دينار.

سعر الذهب المستعمل في ليبيا

سعر الذهب المستعمل عيار 18 من 225 دينار وحتى 250 دينار.

سعر الذهب المستعمل عيار21 من 260 دينار وحتى 285 دينار.

اسعار الفضة اليوم في ليبيا

سعر الفضة الكسر من 2.55 دينار وحتى 3.00 دينار على حسب العيار.

سعر الفضة الجديدة من 10 دينار وحتى 30 دينار على حسب العيار والصناعة.