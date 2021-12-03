📹 وزارة الاقتصاد تُنظِّم ورشة عمل مُوسّعة حول حماية المستهلك

نَظّمت وزارة الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة بالتعاون مع هيئة مكافحة الفساد، ورشة عمل حول حماية المستهلك ومكافحة الفساد.. تفاصيل ورشة العمل المقامة بمعرض طرابلس الدولي في سياق التقرير:

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