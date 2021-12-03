اقتصاد

📹 وزارة الاقتصاد تُنظِّم ورشة عمل مُوسّعة حول حماية المستهلك

تم النشر منذُ 17 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

نَظّمت وزارة الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة بالتعاون مع هيئة مكافحة الفساد، ورشة عمل حول حماية المستهلك ومكافحة الفساد.. تفاصيل ورشة العمل المقامة بمعرض طرابلس الدولي في سياق التقرير:

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قناة 218 الليبية

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