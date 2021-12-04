الليرة التركية تتراجع أمام الدولار

أنقرة 04 ديسمبر 2021 (وال) -تراجعت الليرة التركية أمام الدولار، أمس الجمعة، بعد بيانات أظهرت ارتفاع معدلات التضخم في تركيا في شهر نوفمبر الماضي إلى أعلى مستوى في (3 ) سنوات.

ووفقا لبيانات موقع “بلومبرغ” فقد تم تدوال العملة التركية، بحلول الساعة 10:30 بتوقيت غرينتش، عند ( 13.8723 ) ليرة للدولار، بعد أن كانت قد أغلقت تعاملات أمس عند (13.4) ليرة.

وأظهرت البيانات أن التضخم في تركيا ارتفع بأكثر من المتوقع إلى (21.31%) على أساس سنوي في نوفمبر الماضي، وهو أعلى مستوى له في ثلاث سنوات.

يشار إلى أن الليرة التركية فقدت أكثر من (44%) من قيمتها أمام الدور هذا العام ، في ظل قيام المركزي التركي بخفض أسعار الفائدة الرئيسية، الخطوة التي يؤيدها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على الرغم من ارتفاع التضخم.(وال أنقرة) س خ.

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