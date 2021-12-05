«المركزي» يعلن أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدينار الليبي (الاحد 05 ديسمبر 2021)

أعلن مصرف ليبيا المركزي أسعار صرف العملات الدولية أمام الدينار، اليوم الاحد 05 ديسمبر 2021، وقد بلغ متوسط سعر صرف الدولار 4.5971 دينار.

وسجل متوسط سعر صرف اليورو 5.2016 دينار، والجنيه الاسترليني 6.0847 دينار، والليرة التركية 0.3355 دينار، والدولار الكندي 3.5792 دينار ليبي، حسب الأسعار المعلنة من المصرف، التي تمثل السوق الرسمية للعملة.

وفيما يخص العملات العربية بلغ متوسط سعر صرف الريال السعودي 1.2253 دينار، والدرهم الإماراتي 1.2516 دينار، والدينار التونسي 1.5963 دينار ليبي، والدرهم المغربي 0.4986 دينار ليبي.

اسعار العملات مقابل الدينار الليبي

وفيما يلي جدول كامل يظهر اسعار العملات من المصرف المركزي اليوم الاحد 05 ديسمبر 2021: