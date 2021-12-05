وزارة الزراعة المصرية تمنع استيراد الحيوانات من ليبيا بعد ظهور مرض “حمى الوادي”

أعلنت وزارة الصحة المصرية منع استيراد الحيوانات من ليبيا؛ “بعد ظهور مرض حمى الوادي المتصدع فيها”.

وقال رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية للوزارة عبدالحكيم محمود، في تصريح لموقع “القاهرة 24” السبت، إن وزارة الزراعة خاطبت المحافظات الحدودية مع ليبيا برفع درجة الاستعداد القصوى واتخاذ الإجراءات الاحترازية ضد الحيوانات المصابة.

وتابع محمود بأن الوزارة تتخذ الإجراءات الاحترازية عبر إبلاغ الأمانة العامة للقوات المسلحة لتشديد الرقابة على الحدود؛ لمنع تسلل أية حيوانات وإبلاغ وزارة الزراعة في حالة ضبط أي حيوانات، وضرورة الرش وتطهير جميع الحيوانات الآتية من الخارج.

وكان المركز الوطني للصحة الوطنية في ليبيا أعلن، أكتوبر الماضي تسجيله إصابات بمرض “حمى الوادي” في كل من طبرق ومصراتة وبني وليد وزليتن والقربوه للي ورقدالين.

يشار إلى أن مرض “حمى الوادي المتصدع” هو مرض حيواني فيروسي ظهر أول مرة سنة 1931 في كينيا يصيب الحيوانات في المقام الأول، ويمكن أن يصيب البشر عند ملامسة الدم أو أعضاء الحيوانات المصابة.