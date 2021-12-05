اقتصاد

وصول 5000 طن من غاز الطهي و2000 طن حبوب قمح لميناء طرابلس

تم النشر منذُ يوم واحد
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

غادرت ناقلة المحروقات “غاز فتورا” التابعة للوكيل الملاحي شركة العالمية، ميناء طرابلس، بعد ما انتهت الفرق الفنية التابعة لشركة البريقة من تفريغ حمولتها من غاز الطهي المقدرة بـ5 آلاف طن.

في الأثناء، استقبلت منطقة الرسو باخرة الحاويات “لوكين” التابعة للوكيل الملاحي شركة ليبيا، ومحملة بـ79 حاوية.

وسبق ذلك، وصول السفينة “نيفيلا” التابعة للوكيل الملاحي شركة العامر، وعلى متنها أكثر من 3 آلاف طن من كتل الرخام.

ومازالت الفرق الفنية في مرفأ طرابلس تعمل على تفريغ حمولة باخرة نقل الحبوب “لولو” التابعة للوكيل الملاحي شركة الهيبلو والمقدرة بأكثر من 2000 طن من حبوب القمح.

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قناة 218 الليبية

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