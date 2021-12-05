ليبيا تستعد للمشاركة في ملتقى اقتصادي عربي تركي

دعت غرفة التجارة والصناعة والزراعة مصراتة، جميع منتسبيها للمشاركة في فعاليات ملتقى التعاون الاقتصادي التركي العربي السادس عشر، التي تنطلق فعالياته من 25 وحتى 28 يناير من العام المقبل، بمدينة إسطنبول.

وبحسب بيان صادر عن جمعية التعاون المشترك للبلدان العربية والتركية، يشارك في الملتقى أكثر من 1500 شركة ورجل أعمال من الدول العربية، بالإضافة لأكثر من 200 شركة تركية، كما يتخلله لقاءات ثنائية وشراكات عربية وندوة اقتصادية، بحضور وزارات التجارة والصناعة والاستثمار التركية والعربية.

ويعتبر الملتقى الذي تتخلله سلسلة من المعارض، منها المعرض السابع لمستلزمات وتكنولوجيا البناء والديكور والمفروشات، إضافة إلى المعرض الثالث للاستثمار والتمويل والمشاريع العقارية، فرصةً لرجال الأعمال والشركات العربية للتشبيك وخلق فرص للتعاون الاقتصادي والتجاري والصناعي وتفعيل الاستثمار المشترك.

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