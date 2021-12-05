صحيفة أمريكية: المنقوش تنتقد سياسة الهجرة و هكذا ترد على الاتحاد الأوروبي

انتقدت وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش نظام ردع المهاجرين عن الوصول إلى الشواطئ الأوروبية ، قائلة إنه فشل في معالجة جذور المشكلة ولم يخدم حتى الآن سوى مصالح دول الاتحاد الأوروبي.

وبحسب صحيفة The san Diego Union Tribune الأمريكية إن تعليقات المنقوش حول الهجرة هي أحدث طعنة في سياسات الاتحاد الأوروبي التي تمول قوات مثل خفر السواحل الليبي الذي يعترض قوارب المهاجرين ويعيدهم إلى الشاطئ ويحتجزهم.

ووفقا للصحيفة الأمريكية تحدثت وزيرة الخارجية نجلاء منقوش عبر مكالمة فيديو في مؤتمر حوارات البحر الأبيض المتوسط ​​وهو مؤتمر استضافته الحكومة الإيطالية ، في جلسة بعنوان “التعامل مع الهجرة”

وتابعت الصحيفة بالقول إن الاتحاد الأوروبي الذي تعرض لانتقادات شديدة بسبب دعمه لجهود ليبيا الداخلية لوقف عبور المهاجرين في الماضي قدم الدعم لخفر السواحل في البلاد الذي يعترض بانتظام السفن التي تقل المهاجرين، يتم بعد ذلك وضع العديد من المهاجرين في مرافق اعتقال وحشية و احتجازهم إلى أجل غير مسمى في ظروف مروعة للحصول على فدية .

وأكدت الصحيفة من جانبها إن الاتحاد الأوروبي يرسل الأموال إلى مراكز الاحتجاز بشكل غير مباشر من خلال وكالات الإغاثة وفي حديثها ، لم تتناول المنقوش بشكل مباشر اتهامات الإساءة.

كما أن ارسل الاتحاد الأوروبي 455 مليون يورو إلى ليبيا منذ عام 2015 ، تم توجيهها إلى حد كبير عبر وكالات الأمم المتحدة بهدف تعزيز خفر السواحل الليبي وتعزيز حدودها الجنوبية وتحسين ظروف المهاجرين وفقا للصحيفة.

وقالت منقوش إن ما تحتاجه ليبيا هو نظام أفضل على حدودها الجنوبية للسيطرة على تدفق المهاجرين ومعالجة جذور المشكلة كما أن الحل المتمثل في مجرد توفير الأموال لليبيا لن يكون كافيًا أبدًا .

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة صدى الاقتصادية