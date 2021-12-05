اقتصاد

خاص: مجلس إدارة التجاري الوطني برئاسة عبد الوهاب مختار يعقد اجتماعه العاشر.. تابع التفاصيل

تم النشر منذُ يوم واحد
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مصدر الخبر / صحيفة صدى الاقتصادية
مصدر الخبر / صحيفة صدى الاقتصادية

كشف مصدر بالمصرف التجاري الوطني لصحيفة صدى الاقتصادية عن عقد مجلس إدارة المصرف التجاري الوطني برئاسة الأستاذ “عبد الوهاب المختار” اجتماعه العاشر لعام 2021 .

وذلك لمناقشة واستعراض الأوضاع المالية للمصرف و دعوة الجمعية العمومية للانعقاد يوم 22 ديسمبر الجاري لإختيار مجلس إدارة جديد.

ويتقدم مجلس الإدارة بالشكر لكافة العاملين بالمصرف التجاري الوطني على جهودهم للرفع من مستوى الخدمات التي يقدمها المصرف والمحافظة على الوضع المالي المتين للمصرف خلال سنوات عمل المجلس في ظل ظروف اقتصادية وسياسية غاية في التعقيد .

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صحيفة صدى الاقتصادية

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