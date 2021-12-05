الحكومة تعتمد زيادة مرتبات الكوادر الطبية.. والنقابة ترفع الإضراب

أكد نقيب الأطباء محمد الغوج، رفع الإضراب الذي أعلنته النقابة العامة في المرافق الصحية وعودتها للعمل بصورة طبيعية، عقب موافقة الحكومة على زيادة مرتبات العاملين في القطاع الصحي.

وأضاف الغوج عقب انتهاء الاجتماع الذي عقده مع مجلس رئاسة الوزراء برئاسة نائب الرئيس رمضان أبوجناح بطرابلس، اليوم الأحد، أن الحكومة وافقت على مقترح زيادة المرتبات الذي قدّمه وزير الصحة علي الزناتي، والذي يتضمن زيادات في المرتبات الأساسية تراوحت من 100% إلى 300% بحسب التخصصات، كما أكد الغوج أن الحكومة وافقت على اعتبار الكوادر الطبية التي قضت بسبب فيروس كورونا شهداء واجب.

جدير بالذكر أن نقابة الأطباء أعلنت في وقت سابق الدخول في إضراب عام، يُستثنى منه أقسام الطوارئ، للمطالبة بتحسين الأجور وتحقيق العدالة الاجتماعية أسوة بقطاعات أخرى، وسط تأكيد حكومي باعتماد جدول مرتبات مُوحّد لكافة موظفي القطاع العمومي.

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