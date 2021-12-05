وزير الصناعة والمعادن يبحث مع وزيرة التجارة والصناعة بدولة مصر التعاون المشترك في مجال الاستثمار بين البلدين

اجتمع وزير الصناعة والمعادن بحكومة الوحدة الوطنية “أحمد ابوهيسة” اليوم الأحد، مع وزيرة التجارة والصناعة بجمهورية مصر “نيفين جامع”.

حيث تهدف الزيارة للتجهيز والبدء في برنامج عملي ينسق دخول المستثمرين المصريين لليبيا والاستثمار فيها خصوصا في مجال المناطق الصناعية وقطاع التعدين، بالإضافة إلى الوقوف على التجربة المصرية في مجال استثمار المناطق الصناعية وزيارة بعض المصانع الكبيرة.

كما تهذف أيضاً على الإتفاق المسبق مع الوفد المصري الذي زار ليبيا خلال شهر رمضان الماضي، وكذلك عند زيارة الوفد الحكومي الليبي إلى جمهورية مصر في المدة الماضية لتوقيع عدد من الاتفاقيات بين الجانبين بينها اتفاقيات صناعية، بالإضافة إلى تنفيذ خطط الوزارة نحو خلق تكامل صناعي مع دول الجوار وخلق تنمية مكانية بالداخل وتوفير فرص العمل للشباب.

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