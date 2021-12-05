وزارة الصناعة تبحث آليات الاستثمار الصناعي مع مصر

بحث وزير الصناعة والمعادن أحمد أبوهيسة، رفقة وزيرة التجارة والصناعة المصرية نيفين جامع، آليات التنسيق لإطلاق عدد من المشاريع الصناعية المشتركة.

وتباحث الطرفان خلال اجتماع مُوسّع عُقد بالقاهرة، التجهيز للبدء ببرنامج عملي يُنسّق دخول المستثمرين المصريين إلى ليبيا والاستثمار في مجال المناطق الصناعية وقطاع التعدين، إضافة للاستفادة من التجربة المصرية في مجال استثمار المناطق الصناعية.

وبحسب بيان الوزارة، تأتي هذه الزيارة بعد سلسلة من الاجتماعات السابقة بين الوفدين الليبي والمصري، والتي تمخض عنها توقيع عدد من الاتفاقيات الصناعية، كما تهدف لخلق تكامل صناعي مع دول الجوار وتوفير فرص عمل للشباب.

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