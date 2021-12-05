تَواصُل توزيع السيولة النقدية بعدد من المصارف التجارية

شرع مصرف الجمهورية فرع كاباو، بتوزيع السيولة النقدية لزبائنه بسقف سحب قُدّر بألفي دينار يومياً، لكل زبون.

وبحسب مراسل 218 في مدينة كاباو، فإن المصرف داوم على توفير السيولة النقدية لزبائنه منذ فترة تجاوزت العام، إذ وصل سقف السحب في وقت سابق إلى خمسة آلاف دينار لكل حساب، في حال توافر السيولة النقدية.

في ذات السياق واصل عدد من المصارف التجارية العاملة في عموم البلاد، توزيع السيولة النقدية بأسقف سحب متفاوتة، حيث أفاد مراسل 218 في مدينة الشاطئ بتوزيع مصرف التجاري الوطني لسيولة نقدية بسقف يومي قُدّر بألف دينار، فيما حدد مصرف الجمهورية سقف السحب بين ألفين وخمسة آلاف دينار.

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