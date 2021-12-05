توقعات بارتفاع الطلب على النفط بمقدار 4.2 مليون برميل يومياً

في 2022 أكد الأمين العام لمنظمة الدول المصدرة للنفط “أوبك” محمد بركيندو، بأن الدول الأعضاء ستواصل المشاورات، بشأن إحداث تعديل مستمر على مستويات الإنتاج، بهدف ضمان استقرار الأسواق.

وتوقع بركيندو، خلال مشاركته في اجتماع عبر الإنترنت نظمه معهد “أي اس بي أي” الإيطالي، بأن يرتفع الطلب على النفط خلال العام المقبل بمقدار 4 ملايين و200 ألف برميل يومياً، مضيفاً بأن هذه التقديرات تبقى محل ارتباط بتعافي دول العالم من تداعيات فيروس كورونا وتأثيره على الاقتصادات.

وكانت أوبك، قد قررت الخميس الماضي زيادة الإنتاج بمقدار 400 ألف برميل يومياً اعتباراً من يناير 2022.

وبحسب البيان الصادر وقتها عن المنظمة، فإن الاتفاق سيشمل تمديد فترة التعويض لبعض الدول الملتزمة بالاتفاق حتى يونيو المقبل، على أن تقدم مقترحاتها قبل نهاية هذا الشهر.

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