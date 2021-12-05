بعد رصد حمى الوادي المتصدع.. مصر تمنع استيراد الحيوانات من ليبيا

أعلن رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي المصرية عبد الحكيم محمود، عن منع استيراد الحيوانات من ليبيا، بعد أن تم الكشف عن وجود بؤر لمرض حمى الوادي المتصدع بها، بحسب ما نقله موقع “القاهرة 24”.

وأضاف محمود، أن وزارة الزراعة خاطبت المحافظات الحدودية برفع درجة الاستعداد القصوى، واتخاذ الإجراءات الاحترازية ضد الحيوانات المصابة.

وأكد محمود، على ضرورة الرش، وتطهير جميع الحيوانات القادمة من الخارج، ومنع استيراد أي حيوانات قادمة من ليبيا، مشيراً إلى أهمية دور وزارة الزراعة مع التنمية المحلية، والصحة، والجيش المصري في التنبيه على تشديد الرقابة، والتواصل مع المحافظات الحدودية التي تتواصل مع الحدود الليبية، لمنع استيراد الحيوانات المصابة حفاظاً على الثروة الحيوانية.

يشار إلى أن المركز الوطني للصحة الحيوانية في ليبيا، قد سير حملة جماعية لتطعيم قطعان الأغنام والماعز في المناطق الحدودية بالقرب من تونس، بعد تسجيل عدة حالات مصابة بمرض حمى الوادي المتصدع في مناطق طبرق، ومصراتة، وبني وليد، وزليتن، والقربولي، ورقدالين، وسط تحذيرات من قبل المركز من أن تصبح الثروة الحيوانية في ليبيا في خطر حقيقي

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