وزير الصناعة يبحث دخول المستثمرين المصريين لليبيا

التقى وزير الصناعة والمعادن بحكومة الوحدة الوطنية أحمد أبوهيسة، مع وزيرة التجارة والصناعة بجمهورية مصر نيفين جامع، في العاصمة المصرية القاهرة.

وتهدف زيارة الوزير للتجهيز للبدء في برنامج عملي ينسق دخول المستثمرين المصريين لليبيا والاستثمار فيها، خصوصا في مجال المناطق الصناعية وقطاع التعدين، بحسب ما أفاد المكتب الإعلامي بوزارة الصناعة الليبية.

كما تهدف هذه الزيارة، للوقوف على التجربة المصرية في مجال استثمار المناطق الصناعية وزيارة بعض المصانع الكبيرة.

وتأتي هذه الزيارة في إطار اتفاق مسبق مع الوفد المصري عالي المستوى الذي زار ليبيا خلال شهر رمضان الماضي، وكذلك عند زيارة الوفد الحكومي الليبي إلى جمهورية مصر في المدة الماضية، لتوقيع عدد من الاتفاقيات بين الجانبين بينها اتفاقيات صناعية.

هذا وتأتي زيارة الوزير إلى جمهورية مصر تنفيذا لخطط الوزارة نحو خلق تكامل صناعي مع دول الجوار وخلق تنمية مكانية بالداخل وتوفير فرص العمل للشباب، بحسب الوزارة.

