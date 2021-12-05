مصرف الصحاري يعلن توفر السيولة للعملاء في 5 فروع تابعة له

أعلن مصرف الصحاري عن توفر السيولة للعملاء بدءا من اليوم في 5 فروع تابعة له.

هذا وأفاد مدير فرع مصرف الصحاري في سرت، مفتاح معيقل، أن المصرف يواصل صرف السيولة المتاحة التي توفرت من خلال الإيرادات النقدية من تسديد وإيداع للأموال في بطاقات الائتمان.

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