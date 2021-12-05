اقتصاد

مصرف الصحاري يعلن توفر السيولة للعملاء في 5 فروع تابعة له

تم النشر منذُ يوم واحد
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة ليبيا
مصدر الخبر / قناة ليبيا

أعلن مصرف الصحاري عن توفر السيولة للعملاء بدءا من اليوم في 5 فروع تابعة له.

هذا وأفاد مدير فرع مصرف الصحاري في سرت، مفتاح معيقل، أن المصرف يواصل صرف السيولة المتاحة التي توفرت من خلال الإيرادات النقدية من تسديد وإيداع للأموال في بطاقات الائتمان.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا

عن مصدر الخبر

قناة ليبيا

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك