“مؤسسة النفط” تبحث الشراكة بين معهدي النفط الليبي والفرنسي

بحث رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله، الأحد، مع رئيس لجنة الإدارة المكلف لمعهد النفط الليبي كمال المنتصر، وعضو لجنة الإدارة بالمعهد ربيعة امقيق، إمكانية الشراكة والتعاون بين معهد النفط الليبي، والمعهد الفرنسي للبترول في المجالات الفنية المختلفة و بناء القدرات.

وأكد صنع الله على دعم المؤسسة لإدارة معهد النفط الليبي، حاثا إياها على ضرورة الاستفادة من الشراكة مع بيوت الخبرة الرفيعة في مجال القدرات والتقنية، مشددا على إيلاء الاهتمام بإجراء الدراسات المكمنية بإشراك المهندسين الليبيين.

كما جرى خلال الاجتماع الذي عقد بمقر المؤسسة بالعاصمة طرابلس، مناقشة الدور المهم في إجراء كافة الدراسات الفنية، و التحاليل اللازمة للعمليات النفطية.

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