اقتصاد

أويل برايس ينشر تقريرا عن ليبيا ويتوقع ترشحها للقوة العالمية للنفط والغاز

تم النشر منذُ يوم واحد
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مصدر الخبر / قناة ليبيا
مصدر الخبر / قناة ليبيا

نشر موقع أويل برايس الأمريكي تقريرا يتحدث عن إمكانية ترشح ليبيا لأن تصبح قوة عالمية للنفط والغاز، رغم كل الصراعات السياسية الداخلية المستمرة والتي من الممكن أن تضر بصناعة النفط.

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قناة ليبيا

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