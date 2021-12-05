أويل برايس ينشر تقريرا عن ليبيا ويتوقع ترشحها للقوة العالمية للنفط والغاز

نشر موقع أويل برايس الأمريكي تقريرا يتحدث عن إمكانية ترشح ليبيا لأن تصبح قوة عالمية للنفط والغاز، رغم كل الصراعات السياسية الداخلية المستمرة والتي من الممكن أن تضر بصناعة النفط.

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