“عبد الوهاب مختار” يوجه عدد من المراسلات للجهات الرقابية ومباحث الأموال العامة بخصوص مجلس الإدارة الموازي للمصرف التجاري الوطني

تحصلت صحيفة صدى الاقتصادية على نسخ حصرية من مراسلات رئيس مجلس إدارة المصرف التجاري الوطني طرابلس “عبد الوهاب مختار” .

حيث وجه مراسلة إلى رئيس هيئة الرقابة الإدارية طرابلس ومطالبته التدخل لإيقاف التجاوزات من قبل نائب محافظ مصرف ليبيا المركزي “علي الحبري” لعقده الجمعية العمومية وتشكيل مجلس إدارة موازي بالمخالفة وتعيين مصباح العكاري رئيساً له وإتخاذه مع حمدي رضوان بصفته مدير عام موازي العديد من القرارات التي تضر بأصول وأموال المصرف وعدم إعداد المركز المالي للمصرف والتصرف في أموال المصرف وتبديرها بشراء السيارات وإصدار قرارات الإدارية للإيفاد بالخارج وتعيين موظفين بالإدارة العامة البيضاء وإيقاف الصلاحيات عن المخولين بإتمام العمل بالإدارة العامة طرابلس وزيادة المرتبات بنسبة 40 ٪؜ ورفع قيمة قروض الموظفين بالرغم من عدم وجود موازنة تقديرية ومركز مالي للمصرف منذ ابريل 2021 مما أدى إلى تجميع المركزية بالإدارة العامة البيضاء وعرقلة إتمام العمل بطرابلس وفق المراسلة .

كما راسل رئيس مجلس إدارة المصرف التجاري الوطني بطرابلس “عبد الوهاب مختار” إلى رئيس ديوان المحاسبة بأن مجلس الإدارة الموازي للمصرف وحمدي رضوان المدعي بأنه مدير عام المصرف وفق المراسلة لازالا يخالفان القانون مع مطالبته التدخل لإيقاف هذه التجاوزات حفاظاً على أموال المصرف ووحدته وبالتالي حفاظاً على أموال مودعيه .

كما راسل رئيس مجلس إدارة المصرف التجاري الوطني بطرابلس “عبد الوهاب مختار” مدير الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة مع إحالته صورة من مستخرج السجل التجاري المعتمد من السجل التجاري العام وفق صحيح القانون وصورة من الحكم الصادر بإلغاء السجل التجاري الموازي للتأكيد على صحة الإجراءات المقيدة والتدقيق في السجل التجاري الموازي من أجل المحافظة على أموال الدولة الليبية مع إشارته أنه قد صدر سجل تجاري للمصرف بالبيضاء موازي بالمخالفة للقوانين المعمول بها .

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