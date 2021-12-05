رئيس الحكومة المكلف يوافق على تنفيذ عدد من مشاريع ببلدية طبرق

طرابلس 05 ديسمبر 2021 (وال)- عقد رئيس حكومة الوحدة المكلف السيد رمضان أبو جناح اليوم الأحد، اجتماعًا مع رئيس المجلس التسييري لبلدية طبرق فرج بوالخطابية، لمناقشة ملف مشروع طريق التسليح؛ ورواتب موظفي محطة التحلية المياه طبرق.

هذا وخلص الاجتماع؛ موافقة السيد رئيس الوزراء على المشروع طريق التسليح، بحضور وكيل ديوان بلدية طبرق مسعود الوهراني، ومدير مكتب المشروعات نصر شرح البال، ومدير مركز طبرق الطبي الدكتور فرج الجالي.

وقال رئيس الوزراء المكلف السيد رمضان أبو جناح، إنه تم مناقشة الملفات مع وزير الموارد المائية، وخلص الاتفاق على حل الإشكالية، وتم مناقشة تفعيل محطة المرصص، ومشكلة مكب القمامة، والتي هي على أبواب الحل، وعدد من مشاريع عودة الحياة، وعودة الطيران إلى مطار طبرق.

وأوضح السيد الرئيس أن المسؤولين المعنيين أكدوا بأن الطيران سيعود إلى طبرق قريبًا جدًا، بالإضافة إلى مناقشة عدد من القضايا التي تُواجه مركز طبرق الطبي .(وال) أ س/ ر ت

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