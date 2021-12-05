خاص.. رئيس مجلس إدارة المصرف التجاري الوطني طرابلس يتقدم بشكوى للنائب العام بخصوص تعيين مجلس إدارة موازي للمصرف التجاري الوطني ومدير عام

تحصلت صحيفة صدى الاقتصادية على مراسلتين موجهة من رئيس مجلس إدارة المصرف التجاري الوطني طرابلس “عبد الوهاب مختار” إلى رئيس قسم التحقيقات بمكتب النائب العام والنائب العام .

وتتضمن المراسلة الموجهة إلى رئيس قسم التحقيقات بمكتب النائب العام إنتحال “حمدي رضوان” لصفة مدير عام المصرف التجاري الوطني بالرغم من عدم وجود أي تكليف له من قبل مجلس إدارة المصرف المختص قانوناً ، وأن التصرف المرتكب يعد جريمة جنائية يعاقب عليها القانون.

كما راسل رئيس مجلس إدارة المصرف التجاري الوطني بطرابلس “عبد الوهاب مختار” النائب العام وذلك بخصوص تشكيل مجلس إدارة موازي دون علم مصرف ليبيا المركزي ولا موافقة محافظه خلافاً لضوابط قانون المصارف وقد تعدى الأمر قيام مصباح العكاري بالاجتماع بالبيضاء مع عدد من مدراء الإدارات والتواصل مع المدير العام بطرابلس مدعياً بأنه رئيس مجلس إدارة المصرف وفق المراسلة مستغلاً بذلك الإدعاء في توجيه تعليمات مباشرة تتعلق بصميم عمل المصرف مع تقديم “عبد الوهاب مختار” شكوى بالوقائع المرتكبة والمحافظة على مؤسسات الدولة.

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