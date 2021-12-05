خاص.. الأبيرش يكشف تفاصيل اجتماع المصارف مع الشركة الليبية لإدارة مشاريع المشاركة مع القطاع الخاص

إلتقت صباح اليوم الأحد بفندق فوربوينت بوابة الأندلس بطرابلس مجموعةً من المصارف الخاصة مع مدير عام وفريق الشركة الليبية لإدارة مشاريع المشاركة مع القطاع الخاص المنشأة بقرار مجلس الوزارء وبحضور وزيري الإسكان والمالية ووكيل وزارة الاقتصاد بحكومة الوحدة الوطنية .

وقد تم خلال الاجتماع عرض ملف تعريفي عن الشركة الليبية P3 ونبذة عن المشروعات الاستثمارية المعروضة للمشاركة ، حيث عرضت الشركة خططها ورؤيتها موضحة بأن قطاع المصارف شريك حيوي وأساسي في عملية المشاركة مع القطاع الخاص .

وتناول الاجتماع التباحث حول آليات ونماذج المشاركة والتحديات والصعوبات المتوقعة .

وفي تصريح خاص ، لمدير عام المصرف التجاري العربي “أسام الأبيرش” قال في تصريح حصري لصحيفة صدى الاقتصادية: لقد آلمني كثيراً العرض المرئي لمشروعات التنمية المتوقفة والمهملة خصوصاً في الجنوب الحبيب لكن المطمئن هو وجود النية الصادقة من الحكومة ببث الروح وإعادة تأهيل هذه المشروعات بصيغة المشاركة مع القطاع الخاص .

كما أوضح بأن القطاع المصرفي ( خصوصاً الخاص ) لديه الرغبة في الاستثمار في مشروعات التنمية ذات الطابع الاقتصادي وفق معايير التمويل والمشاركة ، وأنهم سيقومون بدراسة المشاريع المعروضة وتقييم الفرص الاستثمارية فيها والدخول بجدية كطرف فاعل في انجاح مشاركة القطاع العام والخاص ، كما ستعمل الفرق الفنية خلال الأسابيع القادمة علي دراسة الفرص المتاحة أمام المصارف لنلتقي مجدداً في لقاء أكثر تفصيل.

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