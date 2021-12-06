خلال اجتماعه مع شركة “هاليبورتون” الأمريكية.. صنع الله يشير إلى أن المؤسسة تمرّ بوقت عصيب ناتج عن الشحّ الحاد في الميزانيات

عقد رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله اليوم الأحد، اجتماعاً مع نائب رئيس شركة “هاليبورتون” الأمريكية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا سيد وايت، والمدير الإقليمي للشركة كولبي فيوزر، والمدير العام لفرع الشركة في ليبيا محمد التليسي، وبحضور مدير إدارة الإنتاج بالمؤسسة أنور عقيل.

نوقش بالاجتماع عدداً من الموضوعات المشتركة أبرزها، سُبل دعم وتعزيز آليات الشراكة بين الجانبين للارتقاء بمستوى عمليات الإنتاج في ليبيا وزيادة المعدلات عبر عمليات الحفر وصيانة الآبار وتم التطرق أيضاً لبرنامج بناء القدرات للعاملين في قطاع النفط ، والتعاون مع شركة الجوف للتقنية النفطية .

وتناول كذلك مناقشة مشروع برنامج التحول الرقمي والتقنية الرقمية والذي سيكون له الأثر الايجابي في تحسين عمليات الإنتاج وجودتها.

بدوره، أشار صنع الله خلال الاجتماع، إلى أن المؤسسة تمرّ بوقت عصيب للغاية ناتج عن الشحّ الحاد في الميزانيات، الأمر الذي أثر سلباً في العديد من عملياتها وفي الإيفاء بالتزاماتها التعاقدية.

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