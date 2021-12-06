خلال اجتماعه مع شركة “هاليبورتون” الأمريكية.. صنع الله يشير إلى أن المؤسسة تمرّ بوقت عصيب ناتج عن الشحّ الحاد في الميزانيات

عقد رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله اليوم الأحد، اجتماعاً مع نائب رئيس شركة “هاليبورتون” الأمريكية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا سيد وايت، والمدير الإقليمي للشركة كولبي فيوزر، والمدير العام لفرع الشركة في ليبيا محمد التليسي، وبحضور مدير إدارة الإنتاج بالمؤسسة أنور عقيل.
نوقش بالاجتماع عدداً من الموضوعات المشتركة أبرزها، سُبل دعم وتعزيز آليات الشراكة بين الجانبين للارتقاء بمستوى عمليات الإنتاج في ليبيا وزيادة المعدلات عبر عمليات الحفر وصيانة الآبار وتم التطرق أيضاً لبرنامج بناء القدرات للعاملين في قطاع النفط ، والتعاون مع شركة الجوف للتقنية النفطية .
وتناول كذلك مناقشة مشروع برنامج التحول الرقمي والتقنية الرقمية والذي سيكون له الأثر الايجابي في تحسين عمليات الإنتاج وجودتها.
بدوره، أشار صنع الله خلال الاجتماع، إلى أن المؤسسة تمرّ بوقت عصيب للغاية ناتج عن الشحّ الحاد في الميزانيات، الأمر الذي أثر سلباً في العديد من عملياتها وفي الإيفاء بالتزاماتها التعاقدية.
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