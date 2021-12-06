“أبوجناح” يتابع مستجدات وزارة الزراعة والثروة الحيوانية

اجتمع رئيس حكومة الوحدة الوطنية المكلف رمضان أبوجناح اليوم الأحد مع وزير الزراعة والثروة الحيوانية حمد المريمي لمتابعة آخر أعمال الوزارة وسير العمل فيها.

حيث تم مناقشة بعض المواضيع المتعلقة بقطاع الزراعة ، وخاصةً في مجال الأمن الغذائي ، والنظر في إمكانية مساعدة المربيين والفلاحين ،وذلك للتخفيف من وطأة الصعوبات والمعوقات للحصول على الحبوب والبذور والأعلاف .

كما تم التطرق إلى موضوع إعادة تبعية بعض الأجهزة ذات العلاقة بقطاع الزراعة والعمل على مواكبة آخر التطورات والتقنيات لتحسين الخدمات في هذا المجال .

وفي الختام أكد أبوجناح على ضرورة تذليل كافة الصعاب التي يعاني منها القطاع ،مشيراً بأن الحكومة سوف تولى إهتمام واسع بهذا القطاع من بينها توفير اللقاحات البيطرية للحفاظ على الثروة الحيوانية ،ولسلامة المواطن من مخاطر الأمراض والأوبئة.

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