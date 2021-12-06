اقتصاد

بلدية مصراتة تطلق عدد من المشاريع التي تخدم ذوي الإحتياجات الخاصة

تم النشر منذُ 20 ساعة
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مصدر الخبر / صحيفة صدى الاقتصادية
مصدر الخبر / صحيفة صدى الاقتصادية

إنطلق صباح السبت الرابع من ديسمبر للعام 2021م حفل إحياء اليوم العالمي للذوي الإعاقة ، كما أكد عضو المجلس البلدي عن شريحة ذوي الاحتياجات الخاصة إبراهيم صافار على أهمية مثل هذه المحافل و التي تهتم بهذة الشريحة المهمة ، و مع إستماعه لمشاكلهم و إيجاد حلول ناجعة لهم .

وتم خلال الحفل جلسة حوارية جمعت عدد من رؤوساء منظمات المجتمع المدني و تم الاتفاق خلالها على إطلاق عدد من المشاريع التي تخدم شريحة ذوي الاحتياجات الخاصة.

وشهد الحفل حضور عميد بلدية مصراتة محمود السقوطري و أعضاء المجلس البلدي وممثل وزارة الشؤون الاجتماعية فرع مصراتة ورئيس صندوق الضمان مصراتة.

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عن مصدر الخبر

صحيفة صدى الاقتصادية

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