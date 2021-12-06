ارتفاع للدولار..«المركزي» يعلن أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدينار الليبي (الاثنين 06 ديسمبر 2021)

أعلن مصرف ليبيا المركزي أسعار صرف العملات الدولية أمام الدينار، اليوم الاثنين 06 ديسمبر 2021، وقد بلغ متوسط سعر صرف الدولار 4.6016 دينار.

وسجل متوسط سعر صرف اليورو 5.1924 دينار، والجنيه الاسترليني 6.0879 دينار، والليرة التركية 0.334 دينار، والدولار الكندي 3.5874 دينار ليبي، حسب الأسعار المعلنة من المصرف، التي تمثل السوق الرسمية للعملة.

وفيما يخص العملات العربية بلغ متوسط سعر صرف الريال السعودي 1.2265 دينار، والدرهم الإماراتي 1.2528 دينار، والدينار التونسي 1.5818 دينار ليبي، والدرهم المغربي 0.4986 دينار ليبي.

اسعار العملات مقابل الدينار الليبي

وفيما يلي جدول كامل يظهر اسعار العملات من المصرف المركزي اليوم الاثنين 06 ديسمبر 2021: