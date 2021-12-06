ميناء بنغازي يستقبل 2163 سيارة قادمة من السوق الأوروبية

وصلت إلى رصيف ميناء بنغازي البحري، سفينة نقل السيارات “سلڤر ريي”، التابعة للوكيل الملاحي شركة ليبيانا الدولية للتوكيلات الملاحية.

وتحمل السفينة، حسب بيانات إدارة الميناء، عدد 2163 سيارة و24 شاحنة قادمة من السوق الأوروبية.

وكانت قد استقبلت أرصفة الميناء سفينة نقل الحاويات ألدرا، التابعة للوكيل الملاحي شركة الرواد للتوكيلات الملاحية وعلى متنها 220 حاوية بضائع متنوعة.

كما أعلن الميناء عن وصول، السفينة “غراند بنلوكس” التابعة للوكيل الملاحي ميار ليبيا للتوكيلات الملاحية، وعلى متنها 740 سيارة وشاحنة قادمة من السوق الأوروبية.

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