مع التفاصيل.. إدارة الرقابة بالمركزي تخاطب التجارة والتنمية بخصوص عمليات بيع النقد الأجنبي

وجه مدير إدارة الرقابة على المصارف والنقد بمصرف ليبيا المركزي “مختار الطويل” مراسلة إلى المدير العام لمصرف التجارة والتنمية وتضمنت المراسلة بأن رسالة الإدارة ذات الرقم الإشاري (أ٫ر٫م٫ن / 830) الصادرة بتاريخ 28 يناير 2019 لم تتطرق إلى إيقاف عمليات بيع النقد الأجنبي للمصرف.

وبأنه يمكن للمصرف تنفيذ كافة عمليات النقد الأجنبي سواء كانت أغراض شخصية عن طريق البطاقات الإلكترونية أو الحوالات السريعة أو علاج أو دراسة أو اعتمادات مستندية وفقاً للضوابط التي نصت عليها رسالة إدارة الرقابة المشار إليها أعلاه .

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