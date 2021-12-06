صنع الله و وايت يبحثان تعزيز الشراكة والتحول الرقمي

بحث رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله، مع نائب رئيس شركة هاليبورتون الأمريكية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، سيد وايت سبل دعم وتعزيز آليات الشراكة بين الجانبين لزيادة عمليات الإنتاج في ليبيا، عبر عمليات الحفر وصيانة الآبار.
وناقش صنع الله مع مع نائب رئيس شركة هاليبورتون الأمريكية برنامج بناء القدرات للعاملين في قطاع النفط، ومشروع التحول الرقمي لتحسين عمليات الإنتاج وجودتها، والتعاون مع شركة الجوف للتقنية النفطية.
وأشار صنع الله إلى أن المؤسسة تمر بوقت عصيب للغاية ناتج عن الشح الحاد في الميزانيات، الأمر الذي أثر سلبا في العديد من عملياتها وفي الإيفاء بالتزاماتها التعاقدية.
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