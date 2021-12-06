صنع الله و وايت يبحثان تعزيز الشراكة والتحول الرقمي

بحث رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله، مع نائب رئيس شركة هاليبورتون الأمريكية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، سيد وايت سبل دعم وتعزيز آليات الشراكة بين الجانبين لزيادة عمليات الإنتاج في ليبيا، عبر عمليات الحفر وصيانة الآبار.

وناقش صنع الله مع مع نائب رئيس شركة هاليبورتون الأمريكية برنامج بناء القدرات للعاملين في قطاع النفط، ومشروع التحول الرقمي لتحسين عمليات الإنتاج وجودتها، والتعاون مع شركة الجوف للتقنية النفطية.

وأشار صنع الله إلى أن المؤسسة تمر بوقت عصيب للغاية ناتج عن الشح الحاد في الميزانيات، الأمر الذي أثر سلبا في العديد من عملياتها وفي الإيفاء بالتزاماتها التعاقدية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة ليبيا الاحرار