مؤسسة النفط في ليبيا تبحث تطوير الشراكة مع شركة هاليبورتون الأمريكية

أخبار ليبيا24

بحثت، المؤسسة الوطنية للنفط، اليوم الإثنين، مع شركة هاليبورتون الأمريكية سبل تعزيز الشراكة بينهما للارتقاء بعمليات إنتاج النفط في ليبيا.

جاء ذلك في اجتماع عقده رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط المهندس مصطفى صنع الله، مع مسؤولين إقليميين ومحليين للشركة.

وذكرت مؤسسة النفط، أن الاجتماع تناول الاجتماع مشروع برنامج التحول الرقمي والتقنية الرقمية من أجل تحسين عمليات الإنتاج وجودتها.

وأتى هذا الاجتماع غداة عقد المؤسسة الوطنية للنفط اجتماعا مع شركة “إيني” الإيطالية لبحث تنفيذ أهم المشاريع الاستراتيجية الكبرى في تطوير الحقول الغازية البحرية.

وثمن صنع الله، خلال الاجتماع، على الدور المحوري الذي لعبته شركة إيني كشريك استراتيجي للمؤسسة، مؤكدًا على التعاون وعمق العلاقات والشراكة الوطيدة بين الطرفين.

إيرادات النفط

وكشف تقرير للمؤسسة الوطنية للنفط عن تسجيل ليبيا زيادة تقدر بنحو أكثر من 11 مليون دولار أمريكي في إيرادات النفط والغاز خلال شهر أكتوبر 2021 مقارنة بشهر سبتمبر من نفس العام.

وأعلنت المؤسسة، أن صافي إيراداتها في شهر أكتوبر للعام الجاري من مبيعات النفط الخام والغاز والمكثفات والمنتجات النفطية والبتروكيماويات بلغ 1,907,660,046.91دولار أمريكي.

وكان صافي الإيرادات قد بلغت في شهر سبتمبر 1,796,223,741.07 دولار أمريكي.

وبحسب البيانات التي قدمتها المؤسسة الوطنية للنفط، فإن إيرادات النفط الخام قد بلغت أكثر من مليار و835 مليون دولار أمريكي. في حين وصلت إيرادات الغاز والمكثفات إلى أكثر من 34 مليون و318 ألف دولار أمريكي.

كما بلغ صافي إيرادات المنتجات النفطية التي حققتها المؤسسة الوطنية للنفط، مستوى أكثر من 18 مليون و186 ألف دولار أمريكي. كما وصلت عائدات البتروكيماويات لأكثر من مليون و978 ألف دولار أمريكي.

ليبيا أكبر منتج للنفط في أفريقيا

واعتلت، ليبيا قمة أكبر الدول الأفريقية المنتجة للنفط، وفقًا لتقرير منظمة‏ أوبك الشهري الأخير عن سوق النفط. وقال التقرير، إن انخفاض إنتاج النفط النيجيري إلى 1.23 مليون برميل يوميًا في أكتوبر من 1.25 مليون برميل يوميًا في سبتمبر. مهّد الطريق لليبيا لتصبح أكبر دولة منتجة للنفط في القارة.

وعزت شركة الأبحاث الاقتصادية “كابيتال إيكونوميكس البريطانية” انخفاض إنتاج نيجيريا إلى عدم قدرة الدولة على تحديث منشآتها المنتجة للنفط بسبب نقص الاستثمار والهجمات المستمرة من الجماعات المسلحة على البنية التحتية النفطية.

وفي الوقت نفسه، شهدت ليبيا اتجاهًا تصاعديًا. حيث تجاوزت أنغولا في ديسمبر 2020 كثاني أكبر منتج للنفط في أفريقيا قبل أن تتفوق على نيجيريا.

وشهدت ليبيا زيادة إنتاجها من 1.16 مليون برميل يوميًا في سبتمبر إلى 1.24 مليون برميل يوميًا في أكتوبر. وتخطط ليبيا لدفع الإنتاج أكثر.