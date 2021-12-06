الكبير والحبري يتفقان على مسارات العمل والفرق الفنية لتوحيد المركزي

اتفق محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير مع نائبه، علي الحبري على مسارات العمل والفرق الفنية المعنية بتنفيذ عملية توحيد المصرف.

وأكد الكبير والحبري في تونس، على التزامهما بمواصلة التقدم لتحقيق الأهداف المرجوة من توحيد مصرف ليبيا المركزي، والاتفاق على بدء عملية التوحيد بشكل فعلي.

وناقش الكبير والحبري، مراحل توحيد المصرف وفق خارطة الطريق المقترحة من شركة الخدمات المهنية الدولية ديلويت.

وكانت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا أعلنت في سبتمبر الماضي أن فرعي المصرف المركزي اتفقا على تشكيل فرق فنية في إطار جهود إعادة توحيد المصرف.

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