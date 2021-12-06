“الكبير” و”الحبري” يُطلقان خطة توحيد المصرف المركزي

اتفق محافظ المصرف المركزي الصديق الكبير مع نائبه علي الحبري؛ على إطلاق عملية توحيد المصرف المركزي.

وبحسب بيان المصرف؛ فإن عملية التوحيد ستتم وفق خارطة الطريق المقترحة من قبل شركة الخدمات المهنية الدولية “ديلويت”.

وناقش “الكبير” مع “الحبري”، في اجتماع عُقد اليوم الاثنين؛ الخطة المفصلة لعملية توحيد المصرف، وانتهى اللقاء بالتوافق حول مسارات العمل، والفرق الفنية المعنية بتنفيذ الخطة.

يُشار إلى أن شركة “ديلويت” قد شاركت في الاجتماع، بدعوة من إدارة المصرف؛ لتقديم المشورة الفنية والدعم اللازم لتوحيد المصرف.

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