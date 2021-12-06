خاص.. نقيب أعضاء هيئة التدريس الجامعي يصرح لصدى حيال سير عملية صرف مستحقاتهم

أوضح نقيب أعضاء هيئة التدريس الجامعي “عبدالفتاح السائح” لصدى الاقتصادية بأن أغلبية أعضاء هيئة التدريس الذين استكملوا الإجراءات المطابقة للمالية قاموا بأخذ مستحقاتهم أما البقية فسيتم صرف مستحقاتهم خلال هذا الشهر ولن تتأخر عن ذلك.

وأضاف “السائح” قائلاً: الخلل لم يعد من وزارة المالية، كما أنه تم تشكيل لجنة عن طريق وزارة التعليم لمتابعة إجراءات وزارة المالية، وإلى الآن تعتبر الأمور تسير على ما يرام.

وقال أيضا بأنه قد تم رجوع كافة الكليات لمباشرة أعمالهم وهذا بالنسبة لأعضاء هيئة التدريس، حيث أن الاعتصامات التي توجد في الوقت الحالي هي من قبل الموظفين في بعض الجامعات وليس أعضاء هيئة التدريس كما يعتقد البعض.

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