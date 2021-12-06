محافظ ليبيا المركزي ونائبه يبحثان خطة توحيد المصرف

طرابلس 06 ديسمبر 2021 (وال) _ اجتمع محافظ مصرف ليبيا المركزي السيد الصديق عمر الكبير ونائب المحافظ السيد علي سالم الحبري اليوم الإثنين، للإتفاق على خطة مفصلة لإطلاق عملية توحيد المصرف المركزي.

هذا و تم مناقشة مراحل التوحيد وفق خارطة الطريق المقترحة من قبل شركة الخدمات المهنية الدولية “ديلويت”، أبان إنجاز عملية المراجعة المالية الدولية للمصرف المركزي في شهر يوليو الماضي، حيث تم التوافق على مسارات العمل والفرق الفنية المعنية بتنفيذ عملية التوحيد.

واختتم الاجتماع الذي شاركت فيه شركة “ديلويت”، بعد أن تمت دعوتها لتقديم المشورة الفنية والدعم، باتفاق المحافظ ونائب المحافظ على إطلاق عملية التوحيد بشكل فعلي، مؤكدين التزامهما بمواصلة التقدم لتحقيق الأهداف المرجوه من توحيد مصرف ليبيا المركزي. (وال _ طرابلس) ا م

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية وال