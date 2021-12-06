بمشاركة شركة ديلويت..تعرف على بنود اجتماع الكبير والحبري اليوم

عقد محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير اجتماعاً مع نائبه علي الحبري اليوم الاثنين وذلك للإتفاق على خطة مفصلة لإطلاق عملية توحيد المصرف المركزي.

وتم خلال الاجتماع مناقشة مراحل التوحيد وفق خارطة الطريق المقترحة من قبل شركة الخدمات المهنية الدولية ديلويت إبان انجاز عملية المراجعة المالية الدولية للمصرف المركزي في شهر يوليو الماضي.

كما تم تم التوافق على مسارات العمل والفرق الفنية المعنية بتنفيذ عملية التوحيد مع اختتام الاجتماع الذي شاركت فيه شركة ديلويت، بعد أن تمت دعوتها لتقديم المشورة الفنية والدعم، باتفاق المحافظ ونائب المحافظ على اطلاق عملية التوحيد بشكل فعلي، مؤكدين إلتزامهما بمواصلة التقدم لتحقيق الأهداف المرجوه من توحيد مصرف ليبيا المركزي.

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