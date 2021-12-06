تسليم موقع بناء قسم الإصدار لمصرف ليبيا المركزي في طبرق

طبرق 06 ديسمبر 2021 (وال) _ حضر عضو المجلس التسييري لبلدية طبرق السيد هاشم امصادف اليوم الإثنين، حيث تم توقيع محضر تسليم موقع بناء قسم الإصدار لمصرف ليبيا المركزي وتسليم قطعة الأرض، إلى شركة أضواء شحات للمقاولات العامة المنفذة للمشروع.

هذا وتم توقيع المحضر بين السيد علي العبدلي رئيس اللجنة المكلفة بتسليم الموقع، والسيد محمود دخيل نائب رئيس مجلس الإدارة لشركة أضواء شحات.

كما حضر الاجتماع رئيس فرع مصلحة التخطيط العمراني السيد محمد علي ومندوب مصرف ليبيا المركزي في طبرق عبدالسلام اللافي .

وأكد الطرفين أن مدة تنفيذ المشروع ستكون 18 شهر . (وال _ طبرق) أ س / ه ع

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