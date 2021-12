أسعار النفط العالمية ترتفع بعد إجراءات سعودية

ارتفعت أسعار النفط خلال تعاملات اليوم الاثنين، بعد أن رفعت السعودية أسعار خامها المباع تزامنا مع وصول المحادثات غير المباشرة بين الولايات المتحدة وإيران بشأن إحياء الاتفاق النووي إلى طريق مسدود فيما يبدو، بحسب ما أفادت وكالة “رويترز”.

وارتفعت العقود الآجلة لخام “برنت” بنسبة 2.22% إلى 71.43 دولار للبرميل، في حين صعدت العقود الآجلة لخام “غرب تكساس الوسيط” الأمريكي بنسبة 2.43% إلى 67.87 دولار للبرميل، وفقا لبيانات وكالة “بلومبيرغ” الأمريكية.

ورفعت السعودية، أكبر مصدر للنفط في العالم، أمس الأحد، سعر البيع الرسمي للخام العربي الخفيف إلى آسيا والولايات المتحدة لشهر يناير المقبل بواقع 80 سنتا مقارنة بالشهر السابق.

وجاءت الزيادة رغم قرار الأسبوع الماضي لمنظمة البلدان المصدرة للبترول “أوبك” وحلفائها بما في ذلك روسيا، وهي المجموعة المعروفة باسم “أوبك+”، بمواصلة زيادة الإمدادات بواقع 400 ألف برميل يوميا في يناير 2022.

كما تلقت الأسعار دفعة بفعل تضاؤل احتمالات زيادة صادرات النفط الإيرانية بعد توقف المحادثات غير المباشرة بين واشنطن وطهران بهدف إحياء الاتفاق النووي لعام 2015.

