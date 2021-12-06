الخليج العربي للنفط تبحث سُبل التعاون مع شركة “هاليبورتون” الأمريكية

عقد رئيس لجنة إدارة شركة الخليج العربي للنفط “صلاح القطراني” اليوم الإثنين اجتماعاً بالمقر الرئيسي ببنغازي، بحضور عضو لجنة الإدارة للاستكشاف والإنتاج، ونائب الرئيس الأول لشركة “هاليبورتون” الأمريكية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وآسيا سيد وايت، والمدير الإقليمي للشركة لمنطقة مصر وليبيا كولبي فيوزر، والمدير العام لفرع الشركة في ليبيا محمد التليسي ، ومدير مكتب بنغازي.

نوقش خلاله عدداً من المواضيع المشتركة أبرزها ، سُبل دعم وتعزيز أليات الشراكة بين الجانبين للإرتقاء بمستوى عمليات تطوير الإنتاج وزيادة المعدلات عبر عمليات الحفر وصيانة الآبار وتطرق الاجتماع أيضاً لبرنامج تدريب العاملين بالشركة .

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