بناء أول نقطة تبادل محتوي دولي في شمال إفريقيا بالشراكة بين الاتصالات الدولية الليبية وشركة DE-CIX

أعلنت شركة الاتصالات الدولية الليبية LITC عن بناء أول نقطة تبادل محتوي دولي في شمال إفريقيا وسيطلق عليها إسم LYB-IXP وهذا بالشراكة بينها وبين شركة DE-CIX، كما أن هذا المحتوى سيعمل على تحسين جودة خدمات الأنترنت في السوق الليبي.

وعلى هذا الأساس تم توقيع عقد الشراكة يوم الجمعة الماضي الخامس من ديسمبر الجاري، ويتوقع الإنتهاء من تفنيد LYB-IXP مع منتصف مايو 2022 وسيتم استضافة LYB-IXP في مركز بيانات آمنة رفيعة المستوى في ليبيا.

حيث أن هذه الخطوة تمت بدعم من الشركة الليبية للبريد والاتصالات وتقنية المعلومات (LPTIC).

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