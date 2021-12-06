خلال اجتماعه مع وزير التخطيط.. “القطراني” يطلع على سير عمل مشروعات الحكومة في كافة ربوع ليبيا

عقد النائب الأول لرئيس مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية حسين القطراني اليوم الإثنين اجتماعاً مع وزير التخطيط فاخر بوفرنة، وذلك للإطلاع على سير عمل مشروعات الحكومة في كافة ربوع ليبيا، وبحضور مدير عام جهاز تنفيذ مشروعات الإسكان والمرافق محمود عجاج، ومدير عام جهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية إبراهيم تاكيتة .

حيث تم خلاله مناقشة أبرز المشاكل والصعوبات التي تواجه هذه المشاريع وآليات تذليل الصعاب لضمان الإنتهاء منها، كما تبلغ قيمة هذه المشروعات 10 مليار و700 مليون دينار، موزعة على مختلف أنحاء البلاد .

وبدوره، قدم وزير التخطيط ملخص عن المشروعات التي يتم تنفيذها في مدينة بنغازي، موضحاً أن هناك مشاريع جاري العمل فيها ومشاريع أخرى سيباشر في تنفيذها في القريب العاجل .

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