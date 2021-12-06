توقيع محضر تسليم موقع بناء قسم الإصدار بمركزي بنغازي مع مجلس الإدارة لشركة أضواء شحات

قامت شركة أضواء شحات للمقاولات العامه باستلام موقع بناء قسم الإصدار لمصرف ليبيا المركزي بنغازي، وذلك بحضور عضو المجلس التسييري لبلدية طبرق هاشم امصادف وسيكون المبنى على أحدث طراز .

كذلك تم التوجه إلى قطعة الأرض المخصصة لهذا المشروع بعد عملية التوقيع التي تمت بين رئيس اللجنة المكلفة بتسليم الموقع علي العبدلي، ونائب رئيس مجلس الإدارة لشركة أضواء شحات محمود دخيل، وبحضور رئيس فرع مصلحة التخطيط العمراني محمد علي ومندوب مصرف ليبيا المركزي في طبرق عبدالسلام اللافي، كما أكد الطرفين أن مدة تنفيذ المشروع 18 شهر.

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