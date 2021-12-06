افتتاح معبر الدبداب – غدامس سيكون خلال أيام   – أخبار ليبيا 24 – الأخبار

أخبار ليبيا 24

قال وزير التجارة الجزائري، كمال رزيق، “إن إعادة فتح المعبر الحدودي البري، الدبداب، بولاية إليزي المجاورة لمدينة غدامس سيكون في غضون أيام قليلة”، وذلك أمام الحركة التجارية.

ودعا رزيق في تصريحات صحفية له، اليوم الاثنين، رجال الأعمال الجزائريين إلى ضرورة اقتحام السوق الليبية.

وذلك من خلال المنتجات الغذائية ومواد البناء المطلوبة.

مشيرا إلى الدور المهم الذي سيلعبه المعبر في رفع حجم الصادرات الجزائرية بالأسواق الليبية.

يذكر أن وزير الداخلية، خالد مازن، ونظيره الجزائري كمال بلجود، اتفقا في نوفمبر الماضي على فتح المعبر الحدودي.