الليرة التركية تهبط وتقترب من مستويات قياسية

أنقرة 06 ديسمبر 2021 (وال) -عادت العملة التركية للتراجع، اليوم الاثنين، واقترب سعر صرف الليرة أمام الدولار خلال التعاملات من أدنى المستويات التي تم تسجيلها مؤخرا.

وتراجع سعر صرف العملة التركية بنسبة (1%) وبلغ (13.83) ليرة للدولار.

وانخفضت الليرة التركية بنحو (50%) منذ بداية العام، وكان يتم تداول العملة التركية في بداية 2021 عند (7.4) ليرة للدولار، وفي 23 نوفمبر الماضي تراجعت الليرة بنسبة (16%) مسجلة مستويات قياسية متدنية.

وجاء الهبوط، بعد أن قرر البنك المركزي التركي خفض سعر الفائدة الرئيسي إلى (15% من 16%)، الخطوة التي يؤيدها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على الرغم من ارتفاع التضخم في تركيا.(وال أنقرة) س خ.

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