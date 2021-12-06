اقتصاد

الضمان الاجتماعي يباشر رفع مرتبات المتقاعدين

تم النشر منذُ ساعتين
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أعلن صندوق الضمان الاجتماعي فرع طرابلس، المباشرة في تطبيق القرار الحكومي المتعلق برفع الحد الأدنى من مرتبات شريحة المتقاعدين.

وأكد الصندوق، اليوم الاثنين، إحالة حوافظ المرتبات عن شهري أكتوبر ونوفمبر، الواردة من الإدارة العامة بمدينة بنغازي، لكافة فروع الصندوق بمختلف أنحاء البلاد، ليتم إيداعها تِباعاً في المصارف التجارية فور وصول الإحالة باستثناء مصرف الوحدة الذي أودع القيمة المالية لحسابات المستفيدين اليوم.

وكانت الحكومة قد أقرّت رفع الحد الأدنى من المعاشات الضمانية لنحو الضعف، لتبلغ 900 دينار بعد أن كانت 450 ديناراً، للمساهمة في تخفيف المعاناة الاقتصادية، التي تعاني منها هذه الشريحة في ظل ارتفاع مستوى المعيشة.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

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