مبادرة إيطالية لدعم الصناعة الزراعية بالمنطقة الجنوبية

أعلنت السفارة الإيطالية في ليبيا عن تأهيل فريق فني ليبي، عبر استضافته في معهد البحر الأبيض المتوسط للزراعة بمدينة باري الإيطالية، ضمن مبادرة “آرا باتشيس”.

وأشارت السفارة، في تغريدة عبر منصتها الإعلامية على تويتر، إلى أن الوفد الذي يُمثّل المنطقة الجنوبية في ليبيا سيناقش البرامج المشتركة لتعزيز الزراعة والصناعة الزراعية، بما في ذلك إعادة تأهيل مصنع مكرونة في مدينة سبها.

يُذكر أن منظمة آرا باتشيس الإيطالية غير الحكومية، نَظّمت في يوليو الماضي بدعم من السفارة الإيطالية منتدى فزان، الذي اختتمته بالتوقيع على ما أسمته ميثاق “التعايش السلمي والوئام الاجتماعي في الجنوب”.

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