“الحاسي” يبحث مع شركات الخدمات العامة بالبلديات تأخر سداد المستحقات المالية وقلة الإمكانيّات من آلات ومعدات صيانة

عقد رئيس هيئة الرقابة الإدارية بالبيضاء “عبدالسلام الحاسي” اليوم الإثنين اجتماعاً، مع مدراء شركات الخدمات العامة ببلديات الكفرة والمرج ودرنة، بحضور مدير مكتب الشؤون القانونية بالهيئة .

تم خلال الاجتماع مناقشة أوضاع الشركات والعاملين فيها

، حيث ثمن “الحاسي” دور شركات الخدمات العامة في حماية المواطن من الأثار التي قد يسببها تكدس القمامة والمحافظة على بيئة نظيفة.

حيث تحدث مع مدراء شركات الخدمات العامة موضحين المشاكل التي تمر بها الشركات من تأخر سداد المستحقات المالية وقلة الإمكانيّات من آلات ومعدات صيانة، وكذلك قاموا بوضع رئيس الهيئة في صورة المشاكل التي قد تترتب على تنفيذ قرار مجلس الوزراء بخصوص ضم شركات الخدمات العامة إلى ديوان البلديات.

ومن جهته أكد رئيس الهيئة على أن شركات الخدمات العامة تقوم بدورها رغم قلة الإمكانيّات، وإن قرار ضم شركات الخدمات العامة إلى ديوان البلديات ربما صدر بطريقة غير مدروسة، بالإضافة إلى أن الهيئة تقوم بدراسة هذا القرار وسوف يتخذ الأجراء القانوني حياله.

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