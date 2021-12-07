وزير الصناعة والمعادن يبحث مع رئيس الهيئة العربية للتصنيع بمصر تعزيز علاقات الشراكة والتعاون بين البلدين

اجتمع وزير الصناعة والمعادن بحكومة الوحدة الوطنية “أحمد أبوهيسة” اليوم الإثنين، مع رئيس الهيئة العربية للتصنيع بمصر “عبدالمنعم التراس”.

تناول الاجتماع مناقشة وبحث تعزيز فرص الإستثمار والتعاون المشترك والإستفادة من إمكانيات المؤسسات المصرية وفي مقدمتها العربية للتصنيع لتوطين التكنولوجيا الحديثة وتدريب الكوادر البشرية وفقا لأحدث نظم التدريب الرقمية .

كما تم الإتفاق على تحقيق الإستفادة من خبرات المؤسسات المصرية للمشاركة في خطط إعادة إعمار وتنمية ليبيا وتحقيق التكامل المشترك لتبادل الخبرات الصناعية ونقل التجربة المصرية الحديثة لتعميق التصنيع المحلي وتوطين التكنولوجيا، بالإضافة إلى إرسال خبراء فنيين من الهيئة العربية للتصنيع لرفع كفاءة واعادة تشغيل المصانع الليبية المتوقفة.

حيث أعرب الوزير خلال زيارته معرض منتجات العربية للتصنيع عن حرصه لتعزيز علاقات الشراكة والتعاون مع مصر ، مشيداً بالإمكانيات التصنيعية والفنية للهيئة العربية للتصنيع وتنوع منتجاتها الدفاعية والمدينة.

وأضاف أيضاً بأن وزارة الصناعة والمعادن تتطلع لمشاركة العربية للتصنيع في مشروعات التنمية والإعمار التي تشهدها ليبيا حاليا خاصة في مجال إنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية، حيث تتمتع ليبيا بمساحات صحراوية واسعة غير مستغلة الإستغلال الأمثل فضلا عن التعاون في مجال الإتصالات والإلكترونيات والتحول الرقمي والبنية التحتية ومحطات تنقية مياه الشرب والصرف الصحي ومجال ترشيد المياه والطاقة والتعدين وغيرها من مجالات التنمية الشاملة.

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