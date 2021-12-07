“أبوهيسة” يبحث مع الهيئة العربية للتصنيع التعاون المشترك وفرص الاستثمار

بحث وزير الصناعة والمعادن أحمد أبوهيسة مع رئيس الهيئة العربية للتصنيع بمصر عبدالمنعم التراس، تعزيز فرص الاستثمار والتعاون المشترك والاستفادة من إمكانيات المؤسسات المصرية؛ لتوطين التكنولوجيا الحديثة وتدريب الكوادر البشرية.

وشهد اللقاء الذي عُقد بالعاصمة المصرية القاهرة، الاتفاق على الاستفادة من خبرات المؤسسات المصرية للمشاركة في خطط إعادة الإعمار والتنمية بليبيا، وتحقيق التكامل المشترك لتبادل الخبرات الصناعية ونقل التجربة المصرية الحديثة وتوطين التكنولوجيا، إضافة إلى المساهمة في إعادة تشغيل المصانع الليبية المتوقفة.

وعبّر أبوهيسة عن تطلّع ليبيا للمشاركة العربية للتصنيع في مشروعات التنمية والإعمار، التي تشهدها ليبيا خلال الفترة الحالية، خاصة في مجال إنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية، إضافة إلى التعاون في مجال الاتصالات والإلكترونات والتحول الرقمي والبنية التحتية ومجالات التنمية الشاملة، مشيداً بالإمكانيات التصنيعية والفنية للهيئة العربية للتصنيع وتنوع منتجاتها الدفاعية والمدنية.

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