المجلس التسييري لبلدية ترهونة يبحث عدد من المشاريع المتعلقة بالتنمية المكانية بالمدينة

عقد رئيس المجلس التسييري لبلدية ترهونة ” محمد الكشر” اليوم الإثنين اجتماعاً، مع لجنة العطاءات المشكلة من المجلس التسييري لفتح مظاريف الشركات المتقدمة لتنفيذ عدد من المشاريع المتعلقة بالتنمية المكانية في مدينة ترهونة .

حيث قال رئيس المجلس التسييري إن هذه الخطوة تأتي بعد أن خصصت حكومة الوحدة الوطنية مبلغ مالي من الباب الثالث المتعلق بمشاريع التنمية المكانية، موضحاً أن المشاريع تستهدف تحسين البنية التحتية بمدينة ترهونة في جوانب إصلاح آبار المياه، والصرف الصحي، وتصريف مياه الأمطار ، وحل مختنقات الطرق .

كما أشار “الكشر” إلى أن المجلس قد وضع خطة لتوزيع هذه المشاريع على كل مناطق بلدية ترهونة حسب احتياجاتها ووفقاً للمبلغ المخصص من قبل حكومة الوحدة الوطنية.

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